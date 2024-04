SPACE OPERA SYMPHONIQUE Vittel, vendredi 19 avril 2024.

SPACE OPERA SYMPHONIQUE Vittel Vosges

Vendredi

Space Opéra Symphonique de Franck Natan initié par la classe de clarinette du Conservatoire Gautier-d’Épinal.

Cette aventure musicale inédite aborde les idées d’éthique très préoccupantes sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle, ses enjeux et ses dérives.

Cet orchestre symphonique regroupant entre autre les classes de clarinette du Conservatoire Gautier-d’Épinal et des écoles de musique de Rambervillers, Remiremont et Vittel, et accompagnés de 2 chanteurs et 3 acteurs, devient l’écrin sonore d’un monde futur en 2089 dans lequel les humains menés par la jeune Alya et la Ligue des roseaux devront reprendre le contrôle de leur destinée face aux humanoïdes qui dirigent le monde.

Mise en scène Johan WIJNANTS, Direction musicale Nathalie JEGOU,Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

223 rue de Metz

Vittel 88800 Vosges Grand Est

L’événement SPACE OPERA SYMPHONIQUE Vittel a été mis à jour le 2024-04-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE