Soviet Suprem Festival Ecaussystème Gignac, vendredi 26 juillet 2024.

Que se passe-t-il quand le chanteur du groupe Java, R.Wan, rencontre celui de La Caravane Passe (officiel),

Toma Feterman ? Pendant une décennie, SOVIET SUPREM a électrisé les foules avec son style unique ! Après avoir revisité la sono mondiale au travers de l’œil de Moscou, pris le contre pied de la world music anglosaxone puis s’être tourné vers l’électro-minimal teinté de chœurs de l’armée rouge, Soviet a pris le train de l’orient extrême et est de retour avec un 3ème opus résolument rap et tourné vers l’Asie. Découvrez comment nos 2 héros passent de Poutine à Xi Jin Ping, tout est bon du moment que ça danse et que ça s’amuse, un seul objectif la fête à Gignac.

105 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Soviet Suprem Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Vallée de la Dordogne