« Souvenirs sur l’art et les artistes à Genève » et concert de Fast/Fwd Pour sa résidence au FMAC en 2024, Isaline Vuille propose d’explorer la collection par le prisme des espaces d’art indépendants à Genève. Au programme diaporama, récit et concert performatif. Samedi 20 avril, 18h30 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T18:30:00+02:00 – 2024-04-20T21:30:00+02:00

– 18h30: Souvenirs sur l’art et les artistes à Genève, diaporama et récit par Christophe Rey

– 20h: Fast/Fwd, Piano Solo Concert par Stephan Perrinjaquet (Dollar Mambo)

Un concert performatif. Un essai, une tentative d’effacement ou de saccage en quelque sorte des mécanismes liés aux habitudes de jeu lors d’improvisations (enchaînements, variations).

Jouer et surjouer. Oublier.

Vitesse et survitesse amèneront à un état de fatigue certaine, tactile et auditive.

Le piano pour Stephan Perrinjaquet a toujours été un moyen de résistance et de survie face à des évènements antérieurs lors de sa jeunesse. Il ne travaille pas le piano comme un musicien mais parle volontiers de sa technique comme d’une pratique lié à une notion d’art brut.

coalitions

Pour sa résidence au FMAC en 2024, Isaline Vuille propose d’explorer la collection par le prisme des espaces d’art indépendants à Genève. La programmation prendra la forme d’expositions ainsi que de rencontres, évènements performatifs ou concerts.

Premier volet de la résidence, l’exposition coalitions s’intéresse à plusieurs espaces d’art créés et gérés par des artistes. Jouant sur différentes temporalités, elle propose une traversée partielle de la collection du FMAC, enrichie par des témoignages d’artistes, des collections privées et des archives personnelles.

Rendez-vous

coalitions – du 28 mars au 5 mai 2024

co-curateur Damian Navarro

Les visites commentées

Les mercredis à 15h: 3, 10, 17 et 24 avril (fermé le 1er mai)

Les dimanches à 15h: 31 mars, 7, 14, 21 et 28 avril (fermé le 31 mars)

Dimanche 5 mai à 15h

Visite de l’exposition par les commissaires en discussion avec des artistes impliqué-e-s

Suivie du finissage

Informations pratiques

ever ever expanding waves

2e exposition: 16 mai – 23 juin 2024

3e exposition: 12 septembre – 8 décembre 2024

Ouvert les mercredis et dimanches, de 12h à 18h (fermé le 31 mars et le 1er mai)

Entrée libre, sans réservation

Programme complet sur www.fmac-geneve.ch

Ecoquartier Jonction

Chemin du 23-Août 5,1205 Genève

+41(0)22.418.45.30

@fmac.geneve

FMAC (Collection d'art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Stephan Perrinjaquet