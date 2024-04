Soutiens la Passem ! Salies-de-Béarn, samedi 4 mai 2024.

La PASSEM ! est une course de 1100 kms (6 jours et 5 nuits) qui se tient tous les 2 ans à travers le territoire de Gascogne dont le but est de recueillir des fonds qui seront reversés à des projets œuvrant pour la transmission et la valorisation de la lenga nosta* (notre langue). Venez les encourager sur le parcours de Salies les coureurs, marcheurs, amateurs et passionnés de la lenga nosta passeront au Bayaà aux alentours de 5h30 ! 0 0 EUR.

Début : 2024-05-04 05:30:00

fin : 2024-05-04

Place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ligamsligams@gmail.com

