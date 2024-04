Soutenir – Ville, architecture et soin Pavillon Sicli Les Acacias, vendredi 19 avril 2024.

Soutenir – Ville, architecture et soin Du 19.04 au 2.6.2024, la Fondation Pavillon Sicli présente l’exposition « Soutenir ». La manifestation explore les liens entre ville, architecture et soin au travers d’un corpus d’œuvres éclectiques. 19 avril – 2 juin Pavillon Sicli Tarif plein: 10 frs / Tarif réduit (étudiants, AVS, AI): 5 frs / Gratuit: <20 ans, membres des Ami·e·s de la Fondation, sponsors, journalistes, groupes scolaires, 1er dimanche de chaque mois. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-04-19T12:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 - 2024-06-02T17:00:00+02:00

L’exposition « Soutenir » interroge l’histoire du soin, « des lieux et des architectures qui nous tiennent et nous soutiennent, plutôt qu’ils nous détiennent ou nous contiennent ». Les Hôpitaux Universitaires de Genève et l’Hôtel-Dieu de Paris, fondements et promesses de la cité, ouvrent l’exposition. Suivent une série de portraits de lieux et de territoires habités ou non, relus sous le prisme du « care », de la santé et de la sollicitude au travers de différentes disciplines médicales, urbaines, philosophiques, artistiques… Ces rapprochements dessinent alors une cartographie inédite analysée au travers d’actes fondateurs ou d’architectures emblématiques.

« Soutenir » rassemble dans l’exposition plans, maquettes, photographies, vidéos, dessins originaux, œuvres, installations… organisés autour de sept thèmes sans ordre établi. « Il est question de distances, entre la santé et la maladie, et entre la ville et ses lieux de soin ; d’éléments, c’est-à-dire des territoires non-architecturaux qui sont soignants ou non soignants ; de formes, à savoir celles que prend l’hôpital et, plus généralement, l’institution du soin ; de frontières, celles traçant tant bien que mal les limites des gestes et des lieux du soin, du plus intime au plus public ; de nécropoles, pour parler du soin que nous portons aux morts ; d’hétérotopies, ces architectures alternatives dans lesquelles, et grâce auxquelles, s’inventent d’autres formes de soin ; d’inhabitables enfin, c’est-à-dire de ces territoires malades dans lesquels l’architecte doit réparer le monde. »

Un riche programme d’événements est organisé dans le cadre de l’exposition, comprenant notamment une conférence inédite de Cynthia Fleury et la projection du film « Sur l’Adamant » (Ours d’or à Berlin en 2023) en présence de son réalisateur Nicolas Philibert.

Un guide audio vous guidera à travers les sept thèmes de l’exposition.Les commissaires vous raconteront « Soutenir » et vous permettront de découvrir les œuvres d’une manière immersive.

Vernissage, le 18 avril – 18:00 (Entrée libre/sans inscription)

––––––

L’exposition « Soutenir » a été créée par le Pavillon de l’Arsenal à Paris en 2022, sous la codirection de la philosophe Cynthia Fleury et du collectif d’architectes SCAU. L’escale genevoise a été l’occasion d’une relecture du contenu initial, qu’il s’agit de remettre en perspective et d’augmenter, de complexifier aussi parfois, en s’appuyant sur les singularités du contexte suisse.

Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 + 41 22 596 43 80 http://www.pavillonsicli.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/patrimoine-tourisme/pavillon-sicli/

© Neo Neo / Fondation Pavillon Sicli