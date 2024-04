Sous la place de la Grille les vestiges archéologiques de Saint-Brieuc Salle du Conseil Saint-Brieuc, jeudi 18 avril 2024.

La fouille menée par l’Inrap en 2020 sur la place de Grille a permis d’étudier une forte concentration de vestiges archéologiques datant des époques médiévales et modernes. Cette présentation revient sur ces découvertes, en présente les principaux enseignements et permettra de s’interroger sur l’origine de la ville et son évolution.

Par le service Archives municipales et Patrimoine de la Ville. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00

Salle du Conseil Hôtel de Ville, Place Général de Gaulle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne evenementiel@saint-brieuc.fr

