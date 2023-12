Marché aux truffes Sous la halle Duras, 18 décembre 2023 10:00, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Le lundi 18 décembre 2023 de 10h à 12h, marché aux truffes à Duras.

En collaboration avec l’association des trufficulteurs de Lot et Garonne.

Votre marché hebdomadaire le lundi matin est maintenu aux horaires habituels..

Sous la halle

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Monday December 18, 2023 from 10am to 12pm, truffle market in Duras.

In collaboration with the Lot et Garonne truffle growers’ association.

Your weekly Monday morning market will continue at its usual time.

Lunes 18 de diciembre de 2023 de 10:00 a 12:00 h, mercado de la trufa en Duras.

En colaboración con la asociación de truficultores del Lot et Garonne.

Su mercado semanal de los lunes por la mañana continuará en su horario habitual.

Am Montag, den 18. Dezember 2023, von 10.00 bis 12.00 Uhr, Trüffelmarkt in Duras.

In Zusammenarbeit mit der Association des trufficulteurs de Lot et Garonne.

Ihr Wochenmarkt am Montagmorgen bleibt zu den gewohnten Zeiten bestehen.

