Théâtre de l’Usine Oraison Cirque Rasposo Sous chapiteau Saint-Céré, 19 avril 2024, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Un cirque forain puissamment poétique, entre grâce et déséquilibre-acrobate, virtuose et essentiel

Oraison est intimiste, troublant et libérateur. Un métaphorique, fantomatique et mélancolique clown blanc du chaos contemporain parcourt les déséquilibres de la piste et sent le souffle des couteaux lancés prés de son visage. Orgue de barbarie sur une prière e cirque pour rallumer nos lumières intellectuelles et poétiques, spirituelles et viscérales … Des corps s’élèvent dans l’onde nerveuse du geste circassien, artistique, mystique ou surnaturel…Ce que le crique et la mort mettent en présence ensemble. Se laisser atteindre par l’abrutissement ? un angoissant obscurité ? ou combatte ! Les spectateur, troublé, est happé dans un vertige brisant volontiers les statues, entre épure, virtuosité et grâce, inversant les valeurs, le récit et les corps sur le fil. Entre transfigurations, mémoires d’un autre temps, d’avant ou d’aprés, d’un autre monde, d’un autre cirque. Oraison est un petit chapiteau de religiosité, de ferveur et de joie dans le vortex des disparitions, un questionnement existentiel et culturel, et un acte de sublime récréation- l’essence même du cirque… Sensuel et poétique.

2024-04-19 20:30:00 fin : 2024-04-19 21:45:00. 5 EUR.

Sous chapiteau avenue gaston Monnerville

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



A powerfully poetic fairground circus, between grace and acrobatic imbalance, virtuoso and essential

Oraison is intimate, disturbing and liberating. A metaphorical, ghostly and melancholy white clown of contemporary chaos wanders through the imbalances of the ring, feeling the breath of knives thrown close to his face. A barbaric organ on a circus prayer to rekindle our intellectual and poetic, spiritual and visceral lights? Bodies rise in the nervous wave of the circus gesture, whether artistic, mystical or supernatural… What the creek and death bring together. Do we let ourselves be stupefied? by an agonizing darkness? or do we fight! The unsettled spectator is caught up in a vertigo that willingly shatters statues, between purity, virtuosity and grace, inverting values, narrative and bodies on the edge. Between transfigurations, memories of another time, before or after, another world, another circus. Oraison is a little tent of religiosity, fervor and joy in the vortex of disappearances, an existential and cultural questioning, and an act of sublime recreation – the very essence of the circus? Sensual and poetic

Un circo de feria poderosamente poético, entre la gracia y el desequilibrio acrobático, virtuoso y esencial

Oraison es íntimo, inquietante y liberador. Un metafórico, fantasmal y melancólico payaso blanco del caos contemporáneo recorre los desequilibrios de la pista y siente el aliento de los cuchillos lanzados cerca de su cara. ¿Un órgano bárbaro en una plegaria circense para reavivar nuestras luces intelectuales y poéticas, espirituales y viscerales? Los cuerpos se elevan en la onda nerviosa del gesto circense, artístico, místico o sobrenatural… Lo que el arroyo y la muerte unen. Dejarse vencer por la estupefacción… una oscuridad agonizante… ¡o luchar! El espectador, turbado, se ve atrapado en un vértigo voluntariamente desmenuzador de estatuas, entre pureza, virtuosismo y gracia, inversión de valores, narrativa y cuerpos al límite. Entre transfiguraciones, recuerdos de otro tiempo, antes o después, otro mundo, otro circo. Oraison es una pequeña carpa de religiosidad, fervor y alegría en la vorágine de las desapariciones, un cuestionamiento existencial y cultural, y un acto de recreación sublime, ¿la esencia misma del circo? Sensual y poético

Ein kraftvoll poetischer Jahrmarktszirkus, zwischen Anmut und akrobatischem Ungleichgewicht, virtuos und essentiell

Oraison ist intim, verstörend und befreiend. Ein metaphorischer, geisterhafter und melancholischer Weißclown des zeitgenössischen Chaos durchläuft das Ungleichgewicht der Manege und spürt den Atem der Messer, die in der Nähe seines Gesichts geworfen werden. Eine Orgel der Barbarei zu einem Zirkusgebet, um unsere intellektuellen und poetischen, spirituellen und viszeralen Lichter wieder anzuzünden? Körper erheben sich in der Nervenwelle der Zirkusgeste, der Kunst, der Mystik oder des Übernatürlichen… Was der Zirkus und der Tod zusammen in die Gegenwart bringen. Lassen Sie sich von der Stumpfheit erreichen? einer quälenden Dunkelheit? oder kämpfen Sie! Der verwirrte Zuschauer wird in einen Schwindel gezogen, der gerne Statuen zerbricht, zwischen Reinheit, Virtuosität und Anmut, die Werte, die Erzählung und die Körper auf dem Drahtseil umkehrt. Zwischen Verklärungen, Erinnerungen an eine andere Zeit, an vorher oder nachher, an eine andere Welt, an einen anderen Zirkus. Oraison ist ein kleines Zelt der Religiosität, der Inbrunst und der Freude im Vortex des Verschwindens, eine existentielle und kulturelle Frage und ein Akt der erhabenen Rekreation – die Essenz des Zirkus selbst? Sinnlich und poetisch

