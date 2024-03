SOUL TRAIN w/ Selecter The Punisher Makeda Marseille, samedi 20 avril 2024.

SOUL TRAIN w/ Selecter The Punisher ♫♫♫ Samedi 20 avril, 22h30 Makeda PREVENTE : 7,99€ / Tarif sur place : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T22:30:00+02:00 – 2024-04-21T03:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T22:30:00+02:00 – 2024-04-21T03:30:00+02:00

Soul Train Marseille /// SELECTER THE PUNISHER & guests ///

The soirée mensuelle SOUL, FUNK, HIPHOP, DISCO, HOUSE et autres grooveries au Makeda… revient en avril !

Dans l’état d’esprit de la mythique émission de Don Cornelius avec déco, projection, soul train line… Et vous qui venez avec vos meilleures passes !

Venez sapés mais pas déguisés !

Les classiques oui mais aussi les faces B des artistes incontournables et légendaires de ce mouvement, le tout pimenté de versions originales et de productions actuelles… Funky Stuff !

SELECTER THE PUNISHER:

♬: https://www.facebook.com/Selecterthepunisher

♬: https://www.instagram.com/selecter_the_punisher/

& ses invités … !

https://www.instagram.com/mrbenoitd/

Rdv le samedi 20 avril… L’histoire ne s’arrête jamais quand on aime danser

Préventes vivement conseillées, la billetterie ouvre le 24 mars

INFOS PRATIQUES

PREVENTE : 7,99€ · Tarif sur place : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/Selecterthepunisher »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@selecter_the_punisher) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/405488056_1729462954224510_5452374045113077791_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=ed4c4c&_nc_ohc=2duNrzqAWH0AX9KCscb&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAdMbIMTDXKcATzTiFetX80_w43q5AHPQHbFcFhYDYX4w&oe=65AF6EEF », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/selecter_the_punisher/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/selecter_the_punisher/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]