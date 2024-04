Souffle soutien et appui au service du chant Obernai, samedi 20 avril 2024.

Stage réservé aux adultes, sur inscription préalable auprès du Secrétariat de l'EMMDD, par mail, téléphone ou sur place.

Soutien, souffle, appui (apoggio)… Entre corps, respiration et voix… Comprendre la production du son chanté et pratiquer pour arriver à un « beau chant »…

Tels sont les ingrédients de ce stage (réservé aux adultes) proposé par notre professeure de chant lyrique Mme O. Kurteshi-Berst.

Le soutien est un des fondamentaux du chant et justement, « bien chanter » suppose un bon soutien et un bon appui grâce à la compression de l’air jusqu’aux cordes vocales.

Tel un sportif, exercer son corps au soutien permet d’entrainer sa voix mais surtout de la protéger ; pour bien chanter le corps tout entier devient « instrument de musique ».

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Cour Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est emmdd@obernai.fr

