Soudain dans la nuit / En compagnie de L’Association Franco-Coréenne de Toulouse Le Cratère Toulouse, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T20:00:00+02:00

Soudain dans la nuit, de Go Yeong-nam / 1h35 / Corée du Sud / Avec Kim Yeong-ae, Lee Ki-seon, Yoon Il-bong, Han Hye-ri

Synopsis : Kang Yu-jin, un riche professeur de biologie qui étudie les papillons, accueille une nouvelle femme de ménage. La jeune femme, Mi-ok, est la fille d’une prêtresse chamane récemment décédée dans l’incendie de sa maison. Au début, Yu-jin et sa femme, Seon-hee, acceptent Mi-ok dans leur maison, mais Seon-hee commence à avoir des doutes lorsqu’elle découvre une étrange poupée en bois que la femme de chambre a apportée avec elle. Ayant souffert de cauchemars en rapport avec ladite poupée, Seon-hee soupçonne de plus en plus Mi-ok d’essayer de la tuer et de prendre le contrôle de sa maison. Dans un accès de folie, Seon-hee provoque la chute mortelle de Mi-ok. À partir de ce moment-là, Seon-hee sera tourmentée par des visions de la poupée l’attaquant.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Cinéma Toulouse