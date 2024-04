Soubenn West, les bols à manger Brest, dimanche 7 avril 2024.

Taste Ouest revient pour une 5ème édition aux Ateliers des Capucins avec son festival culinaire Soubenn West, les bols à manger. Miam ! Le concept reste inchangé 11 chefs locaux sont invités à créer 8 recettes salées et 5 sucrées à petits prix, pour émerveiller vos papilles sans vous ruiner. Le tout saupoudré d’un marché de producteurs, d’une ambiance festive familiale et décontractée grâce à une programmation musicale gourmande et un marché des producteurs aux petits oignons. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:30:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne

