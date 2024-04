SORTIES SYLVATIQUES EN FORÊT DE MONDON le parking de la Forêt Communale de Lunéville Moncel-lès-Lunéville, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Partez en immersion dans la nature pour une séance de sylvothérapie avec Lucie Coupé, sylvothérapeute et guide nature labellisée Valeurs Parc par le Parc naturel régional de Lorraine et Qualité Tourisme / Qualinat par le Ministère du Tourisme ! Au plaisir de vous accueillir en forêt !

RDV aux horaires indiqués, sur le parking de la Forêt Communale de Lunéville. Le parking se trouve au bout de la rue de Mondon dans le village de Moncel-lès-Lunéville. 25 € par personne et 18 € pour les moins de 14 ans. Remise de 20% sur le tarif adulte sur une cinquième sortie (pour toutes les cinq sorties).

Renseignements et inscriptions sur https://desarbresetdesailes.fr ou au 07 86 41 89 19, au plus tard deux jours avant la sortie (places limitées).Tout public

.

