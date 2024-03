Sorties Nature A la rcherche du courlis cendré Sainte-Soline, samedi 20 avril 2024.

Sorties Nature A la rcherche du courlis cendré Sainte-Soline Deux-Sèvres

Samedi 20 avril À LA RECHERCHE DU COURLIS CENDRÉ

Débutants et confirmés sont les bienvenus.

RDV 9h, Eglise de Sainte-Soline

GODS, R. Chisson-Lafois, romain.chisson@ornitho79.org, 06 32 07 61 22

Samedi 20 avril À LA RECHERCHE DU COURLIS CENDRÉ

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres vous invite à venir découvrir et

observer le Courlis cendré, une espèce devenue bien trop rare dans le bocage.

Débutants et confirmés sont les bienvenus.

RDV 9h, Eglise de Sainte-Soline

GODS, R. Chisson-Lafois, romain.chisson@ornitho79.org, 06 32 07 61 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20

8 Rue de l’Église

Sainte-Soline 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine romain.chisson@ornitho79.org

L’événement Sorties Nature A la rcherche du courlis cendré Sainte-Soline a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Pays Mellois