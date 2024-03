Sorties et ateliers de Saveurs en Chemin Le Châtelet-sur-Sormonne, samedi 18 mai 2024.

Sorties et ateliers de Saveurs en Chemin Le Châtelet-sur-Sormonne Ardennes

A Chatelet sur Sormonne, au pied de la tour Daudes des sorties natures gratuites sont proposées les samedis et dimanche de mars à octobre.Je suis Sandrine, une amoureuse de la Nature depuis l’enfance, membre de l’Association Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages et diplômée de l’UFR Sciences Naturelles de Reims. Je serai heureuse de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et curieuse des beautés et merveilles que nous offre la Nature. Nous nous retrouvons en pleine Nature, au coeur du Parc Naturel des Ardennes, et nous identifions ce qui a un intérêt culinaire et/ou médicinal, en fonction des saisons. Vous apprenez à cuisiner des merveilles gustatives ou à préparer des remèdes pour votre santé à partir des jeunes pousses, fleurs et fruits sauvages. Vous repartez avec un fichier pdf, reprenant le contenu de la sortie et des recettes culinaires et médicinales à préparer chez vous ! Sur inscription horaires 16h30 à 18h30 le samedi, 15h 17h le dimanche Tarifs participation libre Sauf les 22-23 juin Cueillette et pique-nique sauvage ! 3-4 août La Tanaisie, notre Chartreuse à nous 10-11 août graines de carotte et mûre vanillée 25 août Cuisine gourmande et vegan de mûres 10€ par personne

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Le Châtelet-sur-Sormonne 08150 Ardennes Grand Est saveurs.en.chemin@gmail.com

L’événement Sorties et ateliers de Saveurs en Chemin Le Châtelet-sur-Sormonne a été mis à jour le 2024-03-13 par Ardennes Tourisme