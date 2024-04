SORTIES ESTIVALES DE L’OFFICE DE TOURISME VISITE COMMENTÉE DE CHEMIRÉ-SUR-SARTHE Place de l’Église Morannes sur Sarthe-Daumeray, mardi 9 juillet 2024.

Amateurs de patrimoine et d’histoire… cette visite découverte et commentée du charmant village de Chemiré est faite pour vous !

En Vallée de la Sarthe, Chemiré a bien des trésors à vous révéler au détour de ses ruelles pittoresques.

De l’église St Jacques qui domine le village avec son clocher tors, jusqu’au pont mérovingien de Bréaud et celui des Soupirs qui enjambent la boire du Rossignol, en passant par la Chapelle aux Grenouilles et le Manoir de la Gaulerie, vous découvrirez l’histoire de ce charmant village lors d’une balade découverte, accompagnée par les membres de l’association qui œuvrent à la sauvegarde du patrimoine de Chemiré.

Visite commentée sur inscription auprès de l’office de tourisme intercommunal Anjou Loir & Sarthe.

RDV à 9h30 sur la place de l’église St Jacques de Chemiré-sur-Sarthe. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 09:30:00

fin : 2024-07-09 12:00:00

Place de l’Église Chemiré-sur-Sarthe

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire ot@ccals.fr

