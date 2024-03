Sortie plantes sauvages comestibles et médicinales à Chancy Autre lieu Genève, dimanche 5 mai 2024.

Sortie plantes sauvages comestibles et médicinales à Chancy Une balade pour apprendre à reconnaître, cueillir et utiliser les plantes sauvages comestibles et médicinales que nous offre la nature. Le dimanche 5 mai de 14h à 18h à Chancy. Dimanche 5 mai, 14h00 Autre lieu CHF 60.-

Sortie plantes sauvages comestibles et médicinales

Dimanche 5 mai de 14h à 18h

à Chancy (Genève)

Une balade pour apprendre à reconnaitre, cueillir et utiliser les plantes sauvages comestibles et médicinales que nous offre la nature.

Au fil des plantes sauvages que nous rencontrerons nous verrons comment les identifier pour éviter les confusions et je vous partagerai des recettes pour les utiliser facilement en cuisine ainsi que pour préparer quelques remèdes médicinaux. Je vous donnerai aussi mes conseils pour des cueillettes saines et respectueuses.

Cueillir des plantes sauvages peut avoir de nombreux intérêts :

Varier son alimentation

Découvrir de nouvelles saveurs et ouvrir de nouveaux horizons culinaires

Développer sa résilience alimentaire

Faire le plein de nutriments, certaines plantes sauvages sont de véritables superfoods

Prendre soin de sa santé

Renouer avec une alimentation naturelle et originelle

Se nourrir gratuitement et en abondance de légumes bios, locaux, de saison et sans emballage

Retisser des liens avec la nature en y prélevant une partie de notre nourriture

Et il y a en a toute l’année, pas besoin de s’en occuper et même sans jardin on peut cueillir une partie de son alimentation.

Cette sortie ne nécessite aucune connaissance préalable, juste votre curiosité et gourmandise naturelles.

Tarif : 60.-

Informations : contact@lavoiedelanature.ch

Inscriptions : https://www.lavoiedelanature.ch/agenda/plantes-sauvages-geneve-5mai24/

Timothée Jeannotat