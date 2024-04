Sortie photo nature Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, mercredi 17 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-17 15:00 – 17:30

Gratuit : oui

Venez (re)découvrir le parc de la Bégraisière, appareil photo en main, à la découverte de la proxiphotographie. Les sens en éveil, vous vous pencherez sur le monde du petit et de ses détails (graphismes, jeux de lumières, plantes, insectes…). Vous serez accompagnés par Florian Roquinarc’h, photographe naturaliste, pour vous aider dans la réalisation d’images artistiques de nature. Sur inscription. Animation familiale adaptée aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. La Longère de la Bégraisière : tout un programme à découvrir !La Longère est un espace d’information et d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique. Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges, des ateliers pratiques autour de la nature et de l’environnement sont organisés. Programme des animations de la Longère de la Bégraisière

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87