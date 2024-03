Sortie Pédestre Sarrant MJC Castanet-Tolosan, samedi 6 avril 2024.

Sortie Pédestre Sarrant Sortie pédestre organisée par la MJC Samedi 6 avril, 08h00 MJC 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T08:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T08:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Sortie pédestre

Samedi 06 Avril 2024 – SARRANT (Gers)

Rappel : les personnes qui étaient inscrites à la sortie précédente que nous avons annulée, sont prioritaires pour celle-ci si elles le souhaitent. Il leur suffit de me confirmer par mail ou par téléphone AVANT LE 25 MARS qu’elles souhaitent y participer et n’auront ainsi pas besoin de se déplacer pour s’inscrire. Après cette date, la place sera libérée pour permettre à d’autres personnes de s’y inscrire.

Transport :

Départ en car à 8h précises, du Collège Jean Jaurès, Mail des Drolets à Castanet-Tolosan. Retour avant 19h.

Tarif : à régler à l’inscription 16 € (chèques à l’ordre de MJC)

Programme (sous réserve *) :

Matin : environ 8,4 km et 120 m de dénivelée. Au départ du village de Sarrant, cette boucle nous fera passer à proximité de plusieurs pigeonniers et d’un château. Retour au village pour le pique-nique.

Après-midi : environ 6,7 km et 80 m de dénivelée. Nous marcherons dans la campagne vallonnée gersoise, découvrant au passage la « Hobio », abri sous-roche. De retour au village, nous le traverserons pour découvrir sa porte fortifiée du XIV° siècle, son église, son lavoir, sa fontaine. Puis retour à Castanet.

Équipement : chaussures de marche, chaussures propres pour le bus, bâtons de marche, vêtements adaptés, crème solaire, un petit « en-cas » pour tenir le coup le matin, eau, pique-nique (dans un sac séparé).

Vous pourrez laisser votre pique-nique dans le car.

Inscriptions : à l’accueil MJC à partir du mardi 26 Mars à 17h30 et jusqu’au vendredi 05/04/24 dans la limite des places disponibles, aux heures d’ouverture de la MJC.

En cas de désistement, le remboursement ne pourra se faire qu’à la condition que la place libérée

soit affectée à une personne inscrite sur liste d’attente.

Renseignements : Annie Allignol 05 61 73 42 24

* Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la sortie, ou de modifier le parcours ou la destination en raison de contraintes, en particulier conditions météo.

De même ils se réservent le droit de refuser l’inscription à une personne qu’ils jugeraient inapte au parcours proposé.

Notez d’ores et déjà la date de la prochaine sortie : samedi 18 Mai 2024 ou mercredi 8 Mai 2024 (sous réserve).

MJC 20 avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie