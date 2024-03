Sortie nocturne Les amphibiens de la rivière de la plage Rue Frédéric Bellanger Le Havre, jeudi 18 avril 2024.

Sortie nocturne Les amphibiens de la rivière de la plage Rue Frédéric Bellanger Le Havre Seine-Maritime

À deux pas du bord de mer, cachés par la végétation, vivent de curieux habitants.

Équipé de votre meilleure lampe torche, approchez-vous de la rivière qui borde la plage et découvrez les amphibiens du Havre. Grenouilles, crapauds, tritons ou encore salamandres, venez en apprendre plus sur ces animaux au cycle de vie si particulier et apprenez à les identifier !

Tout public, environ 1h30.

Rendez-vous rivière de la plage, parking au bout de la rue Bellanger (repérez l’oriflamme du Muséum).

Matériel chaussures de randonnées ou bottes, une lampe frontale ou de poche (optionnelle)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:50:00

fin : 2024-04-18

Rue Frédéric Bellanger Parking de la Plage

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie museum@lehavre.fr

