Sortie nature Sur les sentiers de traverse Saint-Pardoux-Soutiers, samedi 15 juin 2024.

Sortie nature Sur les sentiers de traverse Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Au fil des chemins, le paysage bocager se dévoile. Chaussures de marche aux

pieds, le CPIE vous accompagne dans cette découverte du bocage. Mettez des

noms et des histoires sur les éléments du paysage de Gâtine. Apprenez à vous

repérer et à écouter les murmures de cette campagne arborée. Sur inscription.

RDV 14h, lieu précisé à l’inscription, Saint-Pardoux-Soutiers

Contact CPIE, C. Jean, 05 49 69 01 44, chloe@cpie79.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:00:00

fin : 2024-06-15

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chloe@cpie79.fr

L’événement Sortie nature Sur les sentiers de traverse Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2024-02-16 par CC Val de Gâtine