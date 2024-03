Sortie nature Ratapenades chez les crapauds ! Parking du GAEC de l’Esparcette Rosières, mardi 4 juin 2024.

Sortie nature Ratapenades chez les crapauds ! Parking du GAEC de l’Esparcette Rosières Haute-Loire

Madame Grenouille et Chauve-Souris Auvergne vous entraînent au cours d’une balade ludique et pédagogique à la découverte de deux espèces crépusculaires qui animent les nuits du village le Crapaud accoucheur et la chauve-souris Pipistrelle.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 20:00:00

fin : 2024-06-04 22:30:00

Parking du GAEC de l’Esparcette Chiriac

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Sortie nature Ratapenades chez les crapauds ! Rosières a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay