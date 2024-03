Sortie nature Petit aventurier dans le havre Saint-Germain-sur-Ay, mercredi 24 avril 2024.

Sortie nature Petit aventurier dans le havre Saint-Germain-sur-Ay Manche

Au travers d’activités ludiques faisant appel à vos sens, venez découvrir en famille la faune et la flore du havre de l’Ay, un site littoral exceptionnel, entre eau douce et eau salé. A partir de 5 ans. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire sur www.tourisme-cocm.fr.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie tourisme@cocm.fr

