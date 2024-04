Sortie nature Pêche aux lançons Cancale, mercredi 28 août 2024.

Sortie nature Pêche aux lançons Cancale Ille-et-Vilaine

Le lançon est un poisson assez vif qui a l’habitude de s’enfoncer dans le sable jusqu’à ce que le flot le recouvre. Pour réussir à l’attraper, il faut être plus rapide que lui ! A la tombée de la nuit et à marée basse, les enfants s’organisent en équipe et tracent des sillons pour capturer le lançon.

A votre lampe frontale, prêts, creusez ! Fou rire assuré !

Durée 1h30 Prévoir lampe frontale, seau et bottes (location possible sur demande au préalable en précisant votre pointure 2€ par paire au 06 33 61 04 82)

Réservation obligatoire auprès de nos bureaux d'information touristique (dans la limite des places disponibles).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 21:00:00

fin : 2024-08-28

Plage du Verger

Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne

