Sortie nature « Parfums, aromatiques, femmes et poésies » Parc de l’abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône, dimanche 2 juin 2024.

Sortie nature « Parfums, aromatiques, femmes et poésies » Participez à une balade odorante dans le parc de l’Abbaye de Maubuisson. Lors de cette flânerie, cherchez la subtilité des mots, le souvenir d’un instant, les évocations poétiques et évoquez les rela… Dimanche 2 juin, 14h00 Parc de l’abbaye de Maubuisson Adultes / Durée : 2 h 30 / Gratuit / Sur réservation : www.abbaye-de-maubuisson.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Participez à une balade odorante dans le parc de l’Abbaye de Maubuisson. Lors de cette flânerie, cherchez la subtilité des mots, le souvenir d’un instant, les évocations poétiques et évoquez les relations entre odeurs, sens et imaginaire en vous appuyant sur les plantes rencontrées au hasard de la déambulation ou celles proposées dans un panier. Mettant en lumière le rôle central des femmes, les plantes piliers de l’histoire du parfum ou encore l’évolution des modes olfactives, cette promenade commentée révélera les liens entre l’odorat et l’imaginaire.

Adultes / Durée : 2h30 / Gratuit / Sur réservation : www.abbaye-de-maubuisson.fr

Parc de l’abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] [{« link »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] Le domaine de Maubuisson est installé dans les bâtiments subsistants de l’ancienne abbaye cistercienne Notre-Dame-la-Royale fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille. Son parc comprend 10 ha arborés et comporte des vestiges archéologiques et des aménagements hydrauliques du Moyen Age : miroir d’eau entouré de ces platanes remarquables et canal. Entrée côté grange à dîmes A15 direction Cergy-Pontoise sortie Saint-Ouen l’Aumône Centre / SNCF (depuis la gare du nord) ou RER C direction « Pontoise » station « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 minutes en pied par la rue Guy Sourcis

