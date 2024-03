Sortie nature Oiseaux au fil de l’eau Argentonnay, dimanche 5 mai 2024.

Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée ainsi que de bonnes chaussure. Etre en bonne santé. Sortie en canoë sur la rivière l’Argenton. À travers une navigation tranquille mais chaotique, nous nous arrêterons et découvrirons les richesses d’une des plus belles portions de vallée des Deux-Sèvres. Places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05

Base de plein air Détours dans l’eau

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine detoursdansleau79@gmail.com

