Sortie nature / L’homme et la nature Plantes médicinales au bord de l’eau Amiens, dimanche 21 avril 2024.

Une sortie nature guidée par une pharmacienne pour apprendre à reconnaître des plantes médicinales, découvrir leurs usages, leurs vertus (et leurs dangers), savoir comment les cueillir (ou pas), les conserver, les utiliser en toute sécurité, et aussi mille histoires, contes et légendes…

Infos pratiques

À prévoir

Prévoir une tenue adaptée selon la météo.

Spécifications

Bébé en porte-bébé accepté

* Niveau 2 — Activité comportant quelques difficultés. Peut être faite en famille. 1212 12 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 16:30:00

Amiens 80450 Somme Hauts-de-France

