Sortie Nature « Les canards au coeur de l’hiver » Sully-sur-Loire Loiret

En saison hivernale, de nombreuses espèces de canards peuvent s’observer dans les milieux humides. Mais qui sont-ils au juste ? Partez à la découverte des différentes espèces de canards qui peuplent les eaux du parc du château de Sully sur Loire. Aux côtés d’un naturaliste, à l’aide de jumelles et d’une longue-vue, essayons ensemble de les identifier et d’en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. EUR.

Début : 2024-11-09 14:00:00

fin : 2024-11-09 16:30:00

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

