SORTIE NATURE LE MONDE DES ORCHIDÉES À WITTRING Wittring, dimanche 2 juin 2024.

Dimanche

Sortie-nature animée par Michel Greff, naturaliste et animateur-nature.

Vous emprunterez, lors d’une agréable marche, le circuit des deux Chapelles, parfaitement aménagé pour la randonnée et permettant l’observation de nombreuses espèces d’orchidées.

Depuis la chapelle Sainte Anne, le sentier traverse un bois aux multiples espèces arborescentes.

Vous y observerez l’Asperge des bois et le rare Grémil bleu pourpre. Et au niveau de la chapelle d’Achen, il vous sera offert une magnifique vue sur la vallée de la Sarre et le village de Wittring.

Arrivés près du sommet de la colline, vous pourrez contempler une prairie à la flore exceptionnelle, avec des espèces d’orchidées rares, des orobanches, etc Toutes ces plantes remarquables ne manqueront pas de vous éblouir, par leur beauté et par leur étonnante biologie.

Matériel conseillé chaussures de marche, jumelles, vêtements adaptés à la météo du jour.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-06-02 14:30:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Wittring 57905 Moselle Grand Est contact@sarreguemines-tourisme.com

