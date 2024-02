Sortie nature La vie secrète des grottes-Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port, mardi 23 avril 2024.

Sortie nature La vie secrète des grottes-Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec Alexis Augustin, guide spéléologue.

Découverte d’un grand réseau horizontal proche du massif d’Urkulu-Mendilaz. La grotte d’Aizartea recèle différentes formes de creusement et de belles zones riches en concrétions. La progression dans cette cavité nécessite l’utilisation d’agrès techniques (passage sur corde). Difficulté accessible aux débutants mais être en bonne forme physique !

Prévoir casse-croûte, eau, vêtements à manches et jambes longues à mettre sous la combinaison (fournie), chaussures de sport (pas de semelles lisses). Prévoir un change complet pour le retour sur terre (vêtements et chaussures).

RDV à 8 h 30 au marché couvert de St Jean Pied de Port. Puis environ 1 h de covoiturage en véhicules personnels jusqu’au site. Adultes et enfants à partir de 8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 08:30:00

fin : 2024-04-23 13:30:00

Marché couvert

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature La vie secrète des grottes-Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-02-10 par Office de Tourisme Pays Basque