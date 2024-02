Sortie nature Irati Cize la double vie des amphibiens Saint-Jean-le-Vieux, jeudi 18 avril 2024.

Avec Laurence Goyeneche, chargée de mission au CPIE Pays Basque.

À Iraty, on trouve des grenouilles et des crapauds, mais aussi des salamandres, des tritons et des calotritons endémiques des Pyrénées. On part à la recherche de ces amphibiens sur la terre et dans l’eau.

Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds. RDV à 11 h au parking après le restaurant Mendy, route d’Iraty, Saint-Jean-le-Vieux. Adultes et enfants à partir de 6 ans EUR.

Début : 2024-04-18 11:00:00

fin : 2024-04-18 16:00:00

Parking après le restaurant Mendy

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

