Sortie nature Exotiques mais envahissante Saint-Étienne-de-Baïgorry, mercredi 17 avril 2024.

Sortie nature Exotiques mais envahissante Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Avec Ander Zubeldia, chargé de mission au CPIE Pays Basque.

De plus en plus présentes sur notre territoire, les espèces exotiques envahissantes perturbent nos milieux naturels au détriment de la faune et de la flore locales. Après une courte introduction, nous participerons à un chantier d’arrachage d’espèces exotiques envahissantes afin de contribuer à la préservation d’habitats naturels locaux.

Prévoir gants, bottes, petits outils (scies, sécateurs, hachettes),eau. RDV à 14 h au fronton de Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Adultes et enfants à partir de 12 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Fronton

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

