Sortie nature d’Eco’DELS Plateau de Saugué Gavarnie-Gèdre, mercredi 17 avril 2024.

Découvrir ce lieu magique autrement avec son histoire et avec ses pratiques ancestrales.

Informations et inscriptions par téléphone.

Sortie confirmée à partir de 2 inscrits.

Possibilité de sortie n’importe quel jour à condition de constituer un petit groupe de plus de 4 personnes. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Plateau de Saugué GEDRE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

