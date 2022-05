SORTIE NATURE DANS LA VALLÉE DES ROBINETS Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

SORTIE NATURE DANS LA VALLÉE DES ROBINETS
2022-06-18

2022-06-18 – 2022-06-18 LIRE Chateau de la Turmelière

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Des sorties, d’avril à novembre, vous sont proposées pour rencontrer la faune et la flore des coteaux et de la vallée des Robinets. Accompagné par un éducateur à l’environnement expérimenté vous allez découvrir tous les secrets de la vallée.

Prochain rendez-vous le 18 juin 2022 à 14h30: visite "Pétales de printemps" 
Lieu de rendez-vous : "Le Terrier", salle en face du parking à droite du château. 
Gratuit sur réservation 15 places maximum 
Sortie nature dans la vallée des robinets 
mchaplais@laligue44.org +33 2 40 09 15 16

LIRE Chateau de la Turmelière 
Orée d'Anjou

