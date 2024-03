Sortie nature « Ça bouge dans la mare d’Outrouville ! » Janville-en-Beauce, mercredi 3 avril 2024.

Sortie nature « Ça bouge dans la mare d’Outrouville ! » Janville-en-Beauce Eure-et-Loir

Entre histoire, nature et culture, venez en apprendre plus sur les mares à côté de chez vous !

Animation proposée dans le cadre de Plan mares 28 et de fréquence grenouille.

Sous la surface en apparence paisible de l’eau s’agite tout un bataillon de plantes et animaux.

Prévoir des bottes

Renseignements et inscription obligatoire avant le mardi 02 Avril à midi EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03

Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

