Sortie nature Bien-être au jardin, la sieste contée pour les tout-petits Parc de l’abbaye de Maubuisson Saint-Ouen-l’Aumône, samedi 1 juin 2024.

Sortie nature Bien-être au jardin, la sieste contée pour les tout-petits Profitez d’un tendre moment avec votre tout-petit lors d’une sieste contée. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles, fermez vos yeux et laissez-vous raconter de douces histoires. Une fois… Samedi 1 juin, 14h30 Parc de l’abbaye de Maubuisson Familles (de 2 à 5 ans) / Durée : 1 h / Gratuit / Sur réservation : www.abbaye-de-maubuisson.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T15:30:00+02:00

Parc de l’abbaye de Maubuisson Avenue Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] [{« link »: « http://www.abbaye-de-maubuisson.fr »}] Le domaine de Maubuisson est installé dans les bâtiments subsistants de l’ancienne abbaye cistercienne Notre-Dame-la-Royale fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille. Son parc comprend 10 ha arborés et comporte des vestiges archéologiques et des aménagements hydrauliques du Moyen Age : miroir d’eau entouré de ces platanes remarquables et canal. Entrée côté grange à dîmes A15 direction Cergy-Pontoise sortie Saint-Ouen l’Aumône Centre / SNCF (depuis la gare du nord) ou RER C direction « Pontoise » station « Saint-Ouen l’Aumône » + 10 minutes en pied par la rue Guy Sourcis

©CDVO Carole Desheulles