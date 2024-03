Sortie Nature à la découverte de la Gartempe à Saint-Pierre-de-Maillé SAINT PIERRE DE MAILLE – Place de l’Etoile Saint-Pierre-de-Maillé, mercredi 17 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T14:00:00+02:00 – 2024-04-17T17:00:00+02:00

Venez découvrir la nature du Sud Vienne Poitou le temps d’une balade le long de la Gartempe à Saint-Pierre-de-Maillé. Un animateur nature du CPIE vous dévoilera les secrets de la vie sauvage, vous aurez peut-être la chance d’observer des oiseaux emblématiques (N’hésitez pas à venir avec une paire de jumelles), et qui sait des traces de castors ?

Balade de 5 km.

Prévoir des chaussures adaptées.

