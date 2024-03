SORTIE LPO LES OISEAUX DE L’ILE SAINT MARTIN Gruissan, mercredi 17 avril 2024.

Balade naturaliste pour découvrir l’île Saint Martin et ses oiseaux.

Accompagné d’un animateur de la LPO, venez vous balader sur le sentier des Goules, entre garrigues et étangs ! L’occasion d’observer les nombreuses espèces animales et végétales présentes sur Gruissan.

Équipement jumelles fournies

Sortie gratuite sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 09:30:00

fin : 2024-04-17

Route de l’Ayrolle

Gruissan 11430 Aude Occitanie

