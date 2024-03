SORTIE LPO COUCHER DE SOLEIL DANS LES SALINS DE GRUISSAN Gruissan, mercredi 11 septembre 2024.

SORTIE LPO COUCHER DE SOLEIL DANS LES SALINS DE GRUISSAN Gruissan Aude

Balade naturaliste au crépuscule afin de découvrir les oiseaux des Salins de Gruissan !

Ambiance sonore et visuelle garantie ! La faune profite des températures clémentes de fin de journée et de la tombée de la nuit et du départ des visiteurs pour entrer en activité, de quoi découvrir les salins de Gruissan en toute tranquillité.

Équipement jumelles fournies, prévoir une lampe torche.

Sortie gratuite sur inscription sur le site de l’Office de Tourisme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11 19:00:00

fin : 2024-09-11

Route de l’Ayrolle

Gruissan 11430 Aude Occitanie

