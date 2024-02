Sortie en kayak de mer Découverte du delta de l’Eyre Maison de la nature Rue du port Le Teich, mardi 9 juillet 2024.

Une balade atypique en kayak de mer qui vous permettra de découvrir la Leyre et le Bassin d’Arcachon autrement :

Accompagné d’un guide vous partez pour environ 4h d’activité pour découvrir le Delta et ses paysages variés.

La navigation se fait depuis la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon au Teich vers le Bassin, puis grâce à la marée vous remontez en direction de Biganos et la forêt pour redescendre vers le Teich au travers de la roselière. La navigation est d’environ 2h30 avec une prise en charge de 4h (plusieurs pauses ménagées pour découvrir le milieu et prendre le pique-nique). EUR.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

Début : 2024-07-09 16:30:00

fin : 2024-07-09 21:15:00



