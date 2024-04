Sortie découverte du littoral Veulettes-sur-Mer, vendredi 12 juillet 2024.

Sortie découverte du littoral Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Découverte de l’origine et de la composition des falaises, de leur érosion et des organismes qui la peuplent. Puis pêche à pied sur le platier pour y découvrir ses habitants.

RDV parking du casino à Veulettes-sur-Mer.

Animée par CARDERE. Adapté aux familles, prévoir des bottes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

Parking du casino

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie

