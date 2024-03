Sortie découverte de la Cigogne blanche et de ses habitats Vitrezay, Echappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac, samedi 1 juin 2024.

Sortie découverte de la Cigogne blanche et de ses habitats Vitrezay, Echappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Accompagné par les équipes de BioSphère Environnement et du

Centre d’Études Biologiques de Chizé, venez découvrir l’écologie

et les mœurs de la Cigogne blanche et assister à une opération de baguage de cigogneaux au cœur des marais de la Haute-Saintonge.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-30

Vitrezay, Echappées Nature Port de Vitrezay

Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine vitrezay@haute-saintonge.org

L’événement Sortie découverte de la Cigogne blanche et de ses habitats Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2024-03-06 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime