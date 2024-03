Sortie de résidence Chapelle des Andrettes Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Un projet commun intitulé Peinture et Picturalités s’engage entre voyons voir, l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et le musée d’art contemporain Mac Arteum autour de la peinture et des enjeux picturaux pour les peintres d’aujourd’hui.

Picturalité dans l’espace, ou la peinture sans l’objet est l’axe

contributif de voyons voir qui propose aux artistes d’investir des lieux patrimoniaux pour y déployer une expérience picturale.



Repérée lors de la 15e édition de la Biennale de Lyon, c’est l’artiste peintre Charlotte Denamur, dont la pratique spatialise la question du plan et de la surface, que voyons voir accompagne dans un nouveau projet.



Vernissage le samedi 20 avril à 11h.



Programmation de voyons voir en collaboration avec Arteum Mac/Châteauneuf-le-Rouge L’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolin .

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

Chapelle des Andrettes 41-46 rue Cardinale

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

