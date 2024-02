Sortie chauve-souris Frohmuhl, samedi 29 juin 2024.

Guidés par notre animateur-trice, venez observer et écouter les chauves-souris à la tombée de la nuit et découvrir ces animaux extraordinaires et si proches de nous ! Mal connus et souvent mal aimés, ces petits mammifères volants et inoffensifs méritent notre attention puisqu’ils sont souvent indicateurs d’une biodiversité préservée. Votre guide vous fera découvrir ces petites bêtes à travers le charme d’une balade nocturne. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29 23:00:00

rue de La Petite Pierre

Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est contact@lespiverts.org

