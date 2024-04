Sortie chant d’oiseaux Campagne, dimanche 7 avril 2024.

Sortie chant d’oiseaux Campagne Dordogne

Bernard Devaux, spécialiste de la forêt propose un petit parcours de 3 km pour reconnaître les chants d’oiseaux et à la fin de la promenade observer les rapaces. Il abordera la botanique, la sylviculture, les grands animaux, par quelques arrêts. Pique-nique (auberge espagnole). Sur réservation.

Bernard DEVAUX, spécialiste de la forêt, sera notre accompagnateur

En prélude une petite présentation de la forêt et de ses enjeux,

Nous aborderons les chants d’oiseaux en apprenant à reconnaître les plus courants. Comme l’exercice est compliqué, nous nous essaierons à cette écoute, juste quelques minutes, plusieurs fois sur le trajet. A chaque espèce intéressante entendue, nous nous arrêterons pour l’identifier.

Le parcours est d’environ 3 km aller, avec une petite montée un peu rude.

Nous aborderons la botanique, la sylviculture, les grands animaux, par quelques arrêts, en gardant notre fil conducteur les chants d’oiseaux.

Puis nous terminerons sur un point de vue superbe, afin d’observer les rapaces qui voudront bien se montrer.

Nous clôturerons par un pique nique (auberge espagnole), sur place, pour ceux qui le désirent. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:00:00

fin : 2024-04-07

Camping Val de la Marquise

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

