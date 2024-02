Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Ifs, jeudi 10 octobre 2024.

Sortie champignons en forêt d’Ifs avec cueillette Ifs Calvados

Les sorties champignons avec cueillette en forêt sont organisées par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.

Ces sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par les mycologues débutant(e)s, Annick BOTTET, Béatrice BOUCHER et André Provot. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la Région.

Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h30) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 09:30:00

fin : 2024-10-10 12:00:00

Parking de la forêt d’Ifs

Ifs 14123 Calvados Normandie serge.klein@gmail.com

