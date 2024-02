Sortie botanique Saint-Estèphe, samedi 13 avril 2024.

Sortie botanique Saint-Estèphe Dordogne

Marité nous expliquera et montrera comment sélectionner la cueillette des plantes de chez nous, et quelles sont leurs utilisations diverses. Nombre de participants limité à quinze personnes. Gratuit. Sur inscription.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24assopatrimoine@gmail.com

