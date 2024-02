Sortie à la découverte des orchidées du Bastberg Bouxwiller, samedi 1 juin 2024.

Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire.

Autant discrètes que tape à l’œil, sauvages et pourtant si fragiles. Lors d’une balade sur la colline du Bastberg, partez à la découverte de ces plantes fascinantes que sont les orchidées sauvages et de la flore de cette colline calcaire. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 13:30:00

fin : 2024-06-01 15:30:00

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@lespiverts.org

