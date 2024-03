Sortez Local Le Lude, samedi 20 avril 2024.

Découvrez du cinéma, des concerts et des spectacles produits par des intervenants artistes locaux.

Festival. Sortez local, édition 2024. Découvrez du cinéma, des concerts et des spectacles produits par des intervenants artistes locaux. Vendredi 19 avril, cinéma « Chant du Lude et chant du Loir » de Nadège Abadie, séance gratuite. samedi 20 avril 16h30 artiste aérienne, par la Cie Trät, « Petite histoire du hasard ». 20h,venez danser au son du groupe Wï afro beat. Dimanche 21 avril, 15h spectacle « les beaux draps » à 19h, ambiance clownesque « Tu seras là demain ». Espace Ronsard, 6€ pour chaque spectacle, 10€ mon Pass festival pour tous les spectacles. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 16:30:00

fin : 2024-04-20 22:00:00

Place du Champ de Foire

Le Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire communication@ville-lelude.fr

