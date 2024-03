SORS TA MOB ! Bourbonne-les-Bains, jeudi 9 mai 2024.

SORS TA MOB ! Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

Et viens avec nous pour un road trip en mobylette au profit des enfants de l’IME Château Renard de Bourbonne-les-Bains

Départ d’OUTREMECOURT (52) 30€00 par Mobeur

• 8h00 Accueil et briefing

• 9h00 Départ du tracé 1

• 12h30 Pause à Bourbonne-Les-Bains, apéritif offert sur la place des bains, restauration à l’IME

• 14h30 Départ du tracé 2

• 18h00 Arrivée à Outremécourt

Véhicule d’assistance et pause pâté lorrain prévue

STATIONNEMENT SUR LA PLACE DES BAINS ENTRE 11H30 ET 12H30 30 30 EUR.

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est lesmeulesvosgiennes@gmail.com

